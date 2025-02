Cząstki odległych gwiazd mają krążyć w Układzie Słonecznym

Alfa Centauri (AC) to układ gwiazd składający się z trzech obiektów: Alfy Centauri A, Alfy Centauri B oraz Proximy Centauri. Nie licząc Słońca, to najbliższe nam gwiazdy. Jako grupa zbliżają się do naszej części kosmosu, pędząc z prędkością około 79 tysiąca kilometrów na godzinę. Oznacza to, że za mniej więcej 28 tysięcy lat Alfa Centauri znajdzie się w odległości 200 tysięcy jednostek astronomicznych od naszej dziennej gwiazdy. 1 AU to 149,6 milionów kilometrów, a tyle wynosi odległość Ziemi od Słońca.