Strażak rażony piorunem, zaginiony kajakarz, ewakuacje. Nawałnice w Polsce

Interwencje w Wielkopolsce

Kajakarz pod wodą

W Zalesiu koło Chełmży (woj. kujawsko-pomorskie) prowadzone są poszukiwania kajakarza, który w środę pod wieczór wpadł do jeziora po gwałtownym załamaniu się pogody - poinformował dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. W poszukiwaniach na Jeziorze Chełmżyńskim biorą udział trzy zastępy strażaków, a w drodze na miejsce zdarzenia jest grupa ratownictwa wodno-nurkowa oraz grupa sonarowa. W Kujawsko-Pomorskiem strażacy do godziny 16 przyjęli około 200 zgłoszeń związanych z warunkami atmosferycznymi. Były to wezwania do usuwania połamanych drzew i konarów oraz wypompowywania wody. Najwięcej zgłoszeń wpłynęło do komend straży w powiatach: sępoleńskim, tucholskim, bydgoskim, toruńskim i grudziądzkim.