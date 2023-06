Pterozaury żyły za kręgiem polarnym

Pterozaury żyły w obrębie kręgu polarnego

Naukowcy poddali analizom częściowo zachowaną kość miednicy i niewielką kość pochodzącą ze skrzydła. Okazało się, że szczątki tych latających gadów należą do dwóch osobników. Kość miednicowa - do pterozaura, którego rozpiętość skrzydeł przekraczała dwa metry, a niewielka kość ze skrzydła - do młodego osobnika, pierwszego niedorosłego, którego skamieniałość odkryto w Australii. Jak powiedziała kierowniczka badań, doktorantka Adele Pentland z Curtin’s School of Earth and Planetary Sciences z Perth (Australia), w okresie kredowym (145-66 milionów lat temu), Australia była wysunięta bardziej na południe, a obszar stanu Wiktoria, gdzie znaleziono skamieniałość, znajdował się w obrębie kręgu polarnego.