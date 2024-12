Przywrócono kontakt z Voyagerem 1

Problem z sondą Voyager 1 rozpoczął się w październiku. Starzejące się urządzenie przełączyło się ze swojego głównego nadajnika radiowego pasma X i zaczęło przesyłać dane za pomocą znacznie słabszego nadajnika radiowego pasma S. Sonda automatycznie dokonała zmiany nadajnika, gdy jej komputer ustalił, że Voyager 1 ma zbyt małą moc. Stało się to po tym, jak zespół wysłał polecenie włączenia jednego z grzejników pomagających utrzymać właściwa temperaturę sondy. Ten ruch uniemożliwił inżynierom otrzymywani przez prawie miesiąc informacji o statusie statku, nie docierały także dane zebrane przez instrumenty statku.

"Moc obu Voyagerów się wyczerpuje"

- Wiedzieliśmy już od jakiegoś czasu, że moc obu Voyagerów się wyczerpuje - powiedział w rozmowie z CNN Kareem Badaruddin, kierownik misji Voyager w Laboratorium Napędu Odrzutowego NASA w Pasadenie w Kalifornii.. - W tym roku zmusiło to misję do wyłączenia instrumentu naukowego na Voyagerze 2. Te sondy działają o wiele dłużej, niż ktokolwiek się spodziewał. To niesamowite dodał.