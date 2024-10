Powierzchnia Księżyca pełna kraterów. Wiemy, kiedy powstał najstarszy z nich

Kratery na Księżycu

Zespół badawczy kierowany przez naukowców z Uniwersytetu w Manchesterze określił wiek basenu, analizując meteoryt księżycowy znany jako Northwest Africa 2995. Został on znaleziony w Algierii w 2005 roku, zawierał uran i ołów, które zostały datowane na ten okres. Skład chemiczny księżycowego meteorytu jest zgodny z litologią odsłoniętą w południowym regionie basenu SPA.

Dlaczego wiek basenu SPA jest tak istotny? Ponieważ jest on o około 120 milionów lat starszy niż sądzono do tej pory.

"Do tej pory uważano, że najbardziej intensywny okres bombardowania powierzchni Księżyca przez ciała niebieskie był skoncentrowany między 4,2-3,8 miliarda lat temu" - napisał w oświadczeniu Joshua Snape, jeden z autorów publikacji, pracownik naukowy Royal Society University Research Fellow na Uniwersytecie w Manchesterze. "Ale teraz okazuje się, że najstarszy krater powstał około 120 milionów lat wcześniej. To podważa teorie na temat tego, że kratery na Księżycu powstały w tym wąskim okresie między 4,2-3,8 miliarda lat temu. Może się okazać, że powstawały stopniowo, w znacznie dłuższym czasie" - dodał.

Zdaniem badaczy to odkrycie może mieć wpływ na historię Ziemi. - Wiemy, że prawdopodobnie Ziemia i Księżyc doświadczyły podobnych uderzeń ciał niebieskich we wczesnej historii, ale zapisy skalne z Ziemi zostały utracone - powiedział Romain Tartese, autor badania, starszy wykładowca na Uniwersytecie w Manchesterze. - Możemy wykorzystać to, czego dowiedzieliśmy się o Księżycu i uzyskać nowe informacje na temat warunków panujących na Ziemi w tym samym okresie - dodał.