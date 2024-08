Pogoda na długi weekend sierpniowy. Gdzie dopisze aura

Prognoza pogody na długi weekend sierpniowy. W nadchodzących dniach aurę w Polsce będzie kształtował rozległy wyż. Sprawi, że napłynie do kraju gorące, zwrotnikowe powietrze. W czwartek temperatura może wzrosnąć do 34 stopni Celsjusza. Później czeka nas lekkie ochłodzenie.

Najbliższej doby aura w Polsce kształtowana będzie przez układ wysokiego ciśnienia znad Morza Północnego, który skieruje do kraju umiarkowanie ciepłe masy powietrza znad południowo-zachodniej Europy. - Jedynie północno-wschodnia Polska znajdzie się w zasięgu niżu znad Rosji, w strumieniu chłodnego powietrza znad Atlantyku - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. W kolejnych dniach pogoda zdominowana będzie przez rozległy, stabilny wyż, ulokowany nad Polską. On zapewni nam pogodną, słoneczną i ciepłą aurę. Do kraju jeszcze początkowo napływać będą ciepłe masy powietrza pochodzenia polarnego, które już od wtorku zastąpione będą przez gorące masy powchodzenia zwrotnikowego. Niestety nadchodząca fala upałów nie utrzyma się długo. Prawdopodobnie już od piątku Polska znajdzie się w zasięgu rozległego wiru niżowego znad Morza Północnego, co spowoduje napływ do kraju chłodniejszego powietrza znad Atlantyku.

Pogoda na niedzielę i poniedziałek

Niedziela zapowiada się pogodnie, początkowo większe zachmurzenie pojawi się na południu i w centrum kraju. Jedynie na północnym wschodzie kraju możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 22 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany i dość silny, północno- zachodni wiatr, na Wybrzeżu w porywach może rozpędzać się do 40-60 kilometrów na godzinę.

Poniedziałek przyniesie pogodną i słoneczną aurę bez opadów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, będzie wiał z północnego zachodu.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na wtorek i środę

We wtorek dopisze słoneczna aura bez opadów. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 24-25 st. C w Suwalszczyźnie do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Środa upłynie pod znakiem słonecznej aury bez opadów. Pod koniec dnia prognozuje się większe zachmurzenie jedynie na zachodzie kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 26-27 st. C w Suwalszczyźnie do 33-34 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby, południowo-wschodni.

Pogoda na długi weekend sierpniowy

W czwartek na zachodzie i południu kraju przelotnie popada deszcz i zagrzmi. Burze mogą być gwałtowne. Temperatura maksymalna wyniesie od 27 st. C na Pomorzu Zachodnim do 33-34 st. C w centrum kraju. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-wschodni skręcający od zachodu na północno-zachodni.

W piątek wystąpi duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie burzami. Termometry pokażą maksymalnie od 24-26 st. C na północnym zachodzie kraju do 30-32 st. C na południowym wschodzie. Powieje umiarkowany, południowo-wschodni wiatr.

Na sobotę prognozuje się duże i całkowite zachmurzenie z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21-23 st. C na północnym zachodzie do 25-27 st. C na południowym wschodzie Polski. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, zmienny.

Niedziela przyniesie duże i całkowite zachmurzenie opadami deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 21-23 st. C na północnym zachodzie do 25-27 st. C na południowym wschodzie. Powieje słaby i umiarkowany, zmienny wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl