Pogoda na pięć dni: wiry niżowe przyniosą opady i burze

Koniec sierpnia zapowiada się deszczowy i burzowy. Podczas wyładowań miejscami może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura nie przekroczy 21 stopni Celsjusza.

Polska pozostanie jeszcze w zasięgu deszczowego układu niżowego Nick z centrum nad pograniczem polsko-niemieckim. Nad krajem rozciągają się dwa fronty atmosferyczne, z północnego zachodu napływa chłodne i wilgotne powietrze polarne.

Kraj pozostanie pod wpływem wirów niżowych krążących nad Środkową Europą i ściągających znad Atlantyku masy powietrza polarnego - chłodne i wilgotne. Dopiero od środy 1 września zacznie rozwijać się pogodny wyż znad Wielkiej Brytanii.

Zagrzmi i popada

Piątek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu do 5-20 litrów wody na metr kwadratowy. Na zachodzie, południu i wschodzie kraju możliwe są burze. Termometry pokażą maksymalnie od 16 stopni Celsjusza na Górnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej, przez 17 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Mazowszu, Podlasiu, Warmii, Kujawach i Kaszubach. Wiatr, wiejący z kierunków południowych, słaby i umiarkowany, okresami będzie dość silny, w burzach rozpędzi się do 80 kilometrów na godzinę.

Prognozowana temperatura w dniach 27-31.08 ventusky.com

Weekend z burzami

W sobotę na południu i południowym wschodzie kraju dopisze pogodna aura. W pozostałych regionach będzie pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu do 5-15 l/mkw. Na Podlasiu, Mazurach i Warmii może zagrzmieć. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C na północy i zachodzie, przez 18 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni i zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny.

Niedziela upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z opadami deszczu do 10-30 l/mkw. oraz burzami na północnym wschodzie kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 st. C na Śląsku i Podlasiu, przez 18 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Pomorzu. Powieje północno-wschodni i wschodni umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągający do 50-60 km/h.

Prognozowane opady w dniach 27-31.08 ventusky.com

Początek tygodnia z deszczem

Na poniedziałek synoptycy prognozują duże zachmurzenie z opadami deszczu do 10-30 l/mkw. oraz burzami na północnym wschodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C na Śląsku i Podlasiu, przez 18 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Pomorzu. Wiatr północno-wschodni i wschodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 50-60 km/h.

Wtorek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie z opadami deszczu do 10-30 l/mkw. W centrum i na północnym wschodzie kraju zagrzmi. Termometry pokażą maksymalnie od 16 st. C na Śląsku, przez 19 st. C w centrum kraju, do 21 st. C na Podlasiu. Wiatr, wiejący z kierunków zachodnich, będzie słaby i umiarkowany, okresami jednak powieje dość silnie.

