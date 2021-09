Pogoda na jutro. Sobota 18 września z pochmurną aurą i opadami. Wszędzie dość chłodno

W nocy z piątku na sobotę w całym kraju przeważać będzie duże lub całkowite zachmurzenie z niewielkimi rozpogodzeniami na Dolnym Śląsku w pierwszej części nocy. Na wschodzie kraju prognozowane są umiarkowane, miejscami intensywne, ciągłe opady deszczu o sumie 10-30 litrów na metr kwadratowy, a na północy, zachodzie i w centrum słabe przelotne, których strefa nad ranem obejmie również Dolny Śląsk. Temperatura minimalna wyniesie od 6-8 stopni Celsjusza w rejonie Suwałk, Białegostoku i Olsztyna, do 11-13 st. C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni skręcający od północy na północno-wschodni.

Pogoda na jutro - sobota 18 września

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 9-10 st. C na północnym wschodzie, przez do 12-14 st. C na wschodzie i w centrum, do 15-16 st. C na południu i zachodzie. Wiatr umiarkowany, miejscami w porywach silny, powieje z północnego wschodu.