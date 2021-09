Pogoda na jutro: niedziela 12.09 z deszczem i burzami. Na termometrach do 24 stopni

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie na zachodzie i północy kraju będzie duże z przelotnymi opadami deszczu, początkowo zanikającymi burzami. Na wschodzie i południu oraz częściowo w centrum kraju dopisze pogodna aura. W drugiej części nocy lokalnie na wschodzie prognozowane są silne zamglenia i mgły. Temperatura minimalna wyniesie od 9-10 stopni Celsjusza na wschodzie kraju, przez 12-14 st. C w centrum, do 14-16 st. C na zachodzie kraju. Powieje słaby, południowo-zachodni i zachodni wiatr.

Pogoda na jutro - niedziela 12 września

W niedzielę będzie przeważać umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. We wschodniej połowie kraju oraz na południu Polski mogą pojawić się pojedyncze burze, którym towarzyszyć będą intensywne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20-22 st. C na północy i w pasie Polski centralnej do 23-24 st. C na południu. Zachodni wiatr będzie umiarkowany, na północy porywisty.