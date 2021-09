Pogoda na dziś - piątek 24 września. Wietrznie, na termometrach do 17 stopni

Pogoda na dziś: piątek będzie wietrzny, najsilniejsze porywy synoptycy przewidują na wschodzie kraju. Temperatura sięgnie maksymalnie od 12 do 17 stopni Celsjusza.

Piątek upłynie pod znakiem chmur, choć pojawią się i większe przejaśnienia. W północno-wschodnich i wschodnich regionach kraju okresami będą występować opady deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr będzie zachodni i północno-zachodni, umiarkowany i dość silny. W porywach, na wschodzie, osiągnie prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo w piątek 24.09

Wilgotność powietrza będzie w granicach 60-80 procent. Mieszkańcy przeważającej części Polski odczują chłód. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne lub niekorzystne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 14 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50-70 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe barometry wskażą 993 hektopaskale.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach do 50-70 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 16 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Pochmurno z przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 17 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 998 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 15 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 985 hPa.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl