Pierwsze dni września będą na ogół pogodne

Najbliższe dni przyniosą nam nieco spokoju. Będzie na ogół pogodnie, a opady nie powinny być intensywne. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21 do 24 stopni Celsjusza.

Środa we wschodniej części Polski przyniesie opady deszczu. Na zachodzie dzień zapowiada się pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 21 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, wiatr. W strefie brzegowej porywy wiatru mogą rozpędzać się do ponad 60 kilometrów na godzinę.

W czwartek na krańcach wschodnich Polski wystąpi zanikający deszcz. W pozostałych regionach dzień zapowiada się pogodnie. Temperatura maksymalna sięgnie od 16 st. C na Podlasiu do 23 st. C na Pomorzu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu.

W piątek będziemy mogli cieszyć się pogodną aurą. Termometry pokażą maksymalnie od 18 st. C na Podlasiu do 24 st. C na Pomorzu. Słaby i umiarkowany powieje z zachodu.

Prognozowana temperatura w dniach 01.-05.09 ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. Na Podkarpaciu prognozowany jest przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalna od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Z północy i wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Niedziela zapowiada się na ogół słonecznie. Temperatura maksymalna sięgnie od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słabo i umiarkowanie, ze wschodu.

Prognozowane opady w dniach 01.09-05.09 ventusky.com

Autor:kw/map