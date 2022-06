Pogoda na 16 dni: szczyt upałów dopiero nadejdzie

Do Polski wlewa i będzie się wlewał żar. Sprawdź, co jeszcze przewiduje w swojej autorskiej prognozie pogody na 16 dni prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski.

Strumień gorąca z Afryki bez przeszkód zmierza w naszą stronę, bo nad naszą częścią Europy utworzyła się cyrkulacja, która umożliwia przemieszczanie się mas powietrza z południa na północ. Mamy więc na wschodzie kontynentu wyż rozciągnięty od Finlandii aż po Bałkany, a na zachodzie Europy są niże. Przy takim układzie sił najgorętsze powietrze z Afryki płynie nad Morzem Śródziemnym do centrum kontynentu, a nawet jeszcze dalej do Skandynawii. Z kolei zimne masy powietrza zsuwają się w tym czasie z północy do krajów Europy Zachodniej.