Pogoda na weekend. Sprawdź, co widać w prognozie

Pogoda w najbliższych dniach przyniesie nam ochłodzenie, miejscami spodziewane są także opady deszczu. W weekend aura zapowiada się zupełnie inaczej.

Pogoda w środę na zachodzie zapowiada się pochmurno i deszczowo - spadnie do 10 litrów na metr kwadratowy. W pozostałej części kraju na niebie wystąpi zachmurzenie zmienne. Temperatura maksymalna sięgnie od 12 stopni Celsjusza na Podlasiu do 18 st. C w Małopolsce. Południowo-wschodni wiatr będzie umiarkowany, a okresami w porywach rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę.

Ostatni dzień września przyniesie nam zachmurzenie zmienne. We wschodniej części kraju pojawi się deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 15 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa i zachodu.

Pogoda w piątek będzie na ogół słoneczna. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15 st. C na Podlasiu do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Południowy wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Prognozowane opady w dniach 29.09-03.10 Ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę na niebie wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Na zachodzie okresami chmur będzie więcej, a z nich może przelotnie padać. Termometry pokażą maksymalnie od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południa, okresami może być silniejszy.

Aura w niedzielę zapowiada się na ogół pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, wiatr powieje z południa.

Prognozowana temperatura w dniach 29.09-03.10 Ventusky.com

Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl