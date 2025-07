Nadciąga deszczonośny niż. Czeka nas szok termiczny

W nadchodzących dniach pogoda w Polsce kształtowana będzie przez układ niżowy o genezie śródziemnomorskiej. Przyniesie on obfite opady deszczu i burze. Sprawi, że napłynie do nas chłodne powietrze. Temperatura maksymalna wyniesie miejscami 20 stopni.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska pozostaje w obszarze obniżonego ciśnienia rozciągającym się od Adriatyku i Bałkanów, przez środkową Europę, po Skandynawię i Morze Norweskie. W tej bruździe niskiego ciśnienia przemieszcza się właśnie znad Włoch deszczonośny niż, którego centrum znajdzie się w niedzielę nad południowo-wschodnią Polską. Związane z nim fronty atmosferyczne, ciepły i chłodny, niosą obfite opady deszczu oraz burze, które szczególnie silnie rozwijać się mają w niedzielę po południu na południu kraju. Zjawiska wystąpią w strefie ścierania się masy polarnej, napierającej znad Atlantyku, ze zwrotnikową, płynącą nad wschodnie regiony kraju z rejonu Bliskiego Wschodu. Stąd deszczonośne, grube chmury rozwijające się w pasie od Śląska i Małopolski, przez centrum kraju, po Warmię i Mazury.

Kraj pozostać ma do wtorku pod wpływem układu niżowego i deszczu o genezie śródziemnomorskiej. Centrum niżu przemieszczać się będzie nad wschodnią Polską w kierunku północy, by potem powędrować dalej w stronę Szwecji. Stąd utrzymujące się do wtorku opady deszczu z przerwami w całym kraju. Na zachodzie mają mieć natężanie słabe i umiarkowane, a na pozostałym obszarze chwilami silne. Prognozowane skumulowane sumy opadów sięgnąć mają 100 litrów na metr kwadratowy na południu, w centrum i na wschodzie kraju, lokalnie więcej, szczególnie tam, gdzie burze będą gwałtowne.

We wtorek jednak od zachodu sięgnie Polski klin Wyżu Azorskiego, który odsuwać ma deszczowy front. Za jego sprawą w środę i czwartek aura uspokoi się na chwilę, a deszcz występować ma przelotnie tylko na północy kraju. Z północnego zachodu napłynie chłodne powietrze polarne. Temperatura wzrastać ma niewiele ponad 20 stopni Celsjusza.

Pogoda na niedzielę

W niedzielę wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na zachodzie kraju i Pomorzu okresami spadnie deszcz o sumie 10 l/mkw. Poza tym spodziewane są opady do 30 l/mkw. W burzach, które miejscami okażą się silne i pojawią się na południu, wschodzie i w centrum kraju, może spaść do 50 l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie od 21-22 st. C na Śląsku, przez 24 st. C w centrum kraju, do 26-27 st. C miejscami na wschodzie. Powieje na wschodzie południowy wiatr, poza tym północno-zachodni, słaby i umiarkowany. W burzach będzie silny i osiągnie prędkość do 80-100 kilometrów na godzinę.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek przyniesie na ogół duże zachmurzenie, na zachodzie możliwe są przejaśnienia. Na zachodzie spadnie okresami deszcz do 5-10 l/mkw., poza tym do 20 l/mkw. W burzach, które prognozowane są na północnym wschodzie Polski, może spaść do 50 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C na Śląsku Górnym i w Małopolsce, przez 22 st. C w centrum kraju, do 24-25 st. C na Lubelszczyźnie i Podlasiu. Wiatr zachodni i północno-zachodni, umiarkowany, w burzach okaże się silny.

Wtorek upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia kłębiastego. Poza tym okresami popada deszcz do 10 l/mkw. Wzdłuż wschodniej granicy Polski może spaść w silnych burzach do 40 l/mkw. Tylko na zachodzie Polski nie powinno padać. Temperatura będzie wyrównana, wyniesie od 20 st. C na Podkarpaciu i w centrum kraju do 22 st. na północy. Powieje północno-zachodni, umiarkowany, w burzach silny wiatr.

Pogoda na środę i czwartek

Środa zapowiada się pogodni. Tylko na północy kraju wystąpi okresami duże zachmurzenie kłębiaste i przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20 st. C na Pomorzu, przez 21 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na południu. Wiatr północno-zachodni okaże się umiarkowany i dość silny.

W czwartek zachmurzenie będzie kłębiaste umiarkowane i duże. Na północnym wschodzie kraju okresami popada deszcz do 15 l/mkw., możliwe są też burze. Termometry wskażą maksymalnie od 20 st. C na Podlasiu, przez 23 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Śląsku. Wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich, umiarkowany i dość silny.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl