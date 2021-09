"Najbardziej śmiercionośne zwierzę świata" pojawiło się w Niemczech

Niebezpieczne okazy zostały znalezione w miejscowości Floersheim am Main oraz w Hirschhorn w Hesji.

"Czujni obywatele rozpoznali je i odesłali małe owady do odpowiednich władz" - poinformowało Ministerstwo Środowiska Hesji w Wiesbaden.

Azjatycki komar tygrysi w Niemczech. "Nie ma powodu do paniki"

Badanie przeprowadzone przez BNITM wykazało, że na przykład wirus Zika może być przenoszony przez komara tygrysiego, ale aby tak się stało, przez okres co najmniej 14 dni musi panować temperatura co najmniej 27 stopni Celsjusza. "Taka wartość, mimo gorącego lata, prawie nigdy nie wystąpiła w naszym kraju" - zauważa "Frankfurter Rundschau". Dlatego "na razie nie ma powodu do paniki".