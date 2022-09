Szczątki wciąż były pokryte skamieniałą skórą. "Mumia dinozaura" znaleziona w Kanadzie

Odsłonięty przez czas

Skamielina została po raz pierwszy odkryta w 2021 roku. Zauważył ją jeden z członków wyprawy naukowej do Prowincjalnego Parku Dinozaurów - jak wspominają badacze, po prostu wystawała ze zbocza. Naukowcom udało się odsłonić dużą część ogona zwierzęcia i jego prawą tylną stopę. Ułożenie kończyn sugeruje, że pod warstwą skał i gleby może znajdować się cały szkielet. Znalezisko jest wyjątkowe z jednego powodu - duże obszary odsłoniętego szkieletu są pokryte skamieniałą skórą, niezwykle rzadko spotykaną nawet na szczątkach w idealnym stanie.

- Trudno to sobie wyobrazić - przyznaje jeden z odkrywców szkieletu, Brian Pickles z Uniwersytetu w Reading. - To zwierzę zginęło 76 milionów lat temu, doskonale się zachowało przez ten czas, a jego szczątki odsłoniły się właśnie w momencie, kiedy przechodziliśmy obok tego zbocza.

Szczątki należą do hadrozaura - roślinożernego gada, którego dziób przypominał kaczy. Niewielkie wymiary odsłoniętej łapy i ogona wskazują, że był to młody osobnik, mierzący niecałe cztery metry. Pickles tłumaczy, że szczątki są tak dobrze zachowane, że naukowcy mogli "zobaczyć poszczególne łuski i niektóre ścięgna". Wygląda na to, że skóra będzie pokrywała całą skamieniałość.