Artemis I na platformie startowej. Niebawem znów spróbuje pomóc Orionowi dotrzeć do Księżyca

NASA potwierdziła, że rakieta Space Launch System (SLS) oraz umieszczony na niej statek kosmiczny Orion znalazły się na Stanowisku Startowym 39B. To właśnie z tego miejsca w Centrum Kosmicznym im. Kennedy'ego na Florydzie ma wystartować misja Artemis I - pierwszy krok na drodze do powrotu człowieka na Księżyc.

Powolny, metodyczny transport gigantycznego ładunku odbył się w nocy z czwartku na piątek. Po dziewięciu godzinach SLS stanęła na platformie startowej. W ciągu kolejnych dni inżynierowie i naukowcy NASA sprawdzą stan techniczny pojazdu i przygotują go do kolejnej próby lotu.

Problemy techniczne i pogoda

Rakieta SLS już wielokrotnie była gotowa do startu, jednak za każdym razem konieczne było przerwanie misji. Dwie pierwsze próby startu udaremniły problemy techniczne związane z wyciekiem paliwa. Gdy usterka została rozwiązana, przez Florydę przetoczył się huragan Ian, zmuszając NASA do przeniesienia rakiety z powrotem do hangaru technicznego.