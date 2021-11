Ulewy i powodzie w Kolumbii Brytyjskiej. Kolejne ofiary śmiertelne

Ewakuacja 20 tysięcy osób, utonęło wiele zwierząt, braki jedzenia w sklepach

Limity na paliwo

W piątek rząd prowincji ogłosił decyzje o racjonowaniu benzyny aż do 1 grudnia. Na obszarze tak zwanego Lower Mainland, czyli południowo-zachodniej części prowincji, gdzie mieszka ok. 60 proc. mieszkańców Kolumbii Brytyjskiej, kierowcy samochodów osobowych mogą jednorazowo zatankować do 30 litrów. Decyzja władz regionalnych ma na celu zapewnienie paliwa dla samochodów dostawczych i uczestniczących w akcjach ratunkowych. Rząd ogłosił również, że każdy, kto będzie próbował grozić pracownikom stacji benzynowych, będzie karany.

Ekspres ananasowy i ogromne ulewy

W niektórych miejscach Kolumbii Brytyjsiej przez dwie doby spadło tyle deszczu, ile zwykle spada w ciągu całego miesiąca. Meteorolodzy wyjaśniają, że przyczyną ulew jest zjawisko nazywane ekspresem ananasowym lub rzeką atmosferyczną. To nasycony wilgocią prąd powietrza znajdujący się około 1,5 kilometra nad ziemią. Ciągnie się od wód Hawajów (którym zawdzięcza swoją nazwę - Hawaje to główny eksporter ananasów) w kierunku wschodnim, docierając do zachodniej części Kanady i Stanów Zjednoczonych, które także w ostatnich dniach zmagały się z intensywnymi opadami, a w efekcie powodziami .

Rozpoczęto analizy dotyczące tego, co w działalności człowieka mogło przyczynić się do obecnej katastrofy na nisko położonych terenach Lower Mainland, gdzie w 1894 i 1948 doszło do powodzi. Telewizja CTV News wskazała, że za część problemu odpowiedzialna może być strona amerykańska, która pozwala, by w razie wezbrania wód rzeki Nooksack w stanie Waszyngton, nadmiar wody przelewał się na stronę kanadyjską, podtapiając między innymi tereny wokół miasta Abbotsford. Media przypomniały też, że region ten leży na terenie dawnego jeziora Sumas, które sto lat temu osuszono, by mogli się tam zagospodarować osadnicy, a ponieważ przepływająca w sąsiedztwie rzeka Fraser znajduje się wyżej, osadnicy zbudowali groblę i przepompownię, by chronić swoje pastwiska. Mieszkających tam Indian zmuszono wówczas do przeniesienia się do rezerwatu.