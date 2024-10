Jak źle wyrobione ciasto. Tajemnicza maź na plaży

Czym jest tajemnicza biała substancja?

Rzecznik prasowy kanadyjskiej agencji rządowej ds. środowiska i klimatu Environment and Climate Change Canada powiedział w rozmowie z Globe and Mail, że substancja ta nie jest węglowodorem ropopochodnym, smarem ropopochodnym, biopaliwem ani biodieslem.

Ekolog morski z organizacji Fisheries and Oceans Canada poinformował w rozmowie z gazetą Globe and Mail, że dziwna maź nie jest gąbką morską, nie zawiera też materiału biologicznego.

Stan Tobin natrafił na tajemnicze "białe plamy" podczas spaceru w zeszłym miesiącu. Początkowo myślał, że to styropian. Od tego czasu natknął się na setki takich plam - dużych i małych, z których większość miała średnicę około 15 centymetrów. Kiedy zadzwonił do Kanadyjskiej Straży Przybrzeżnej, aby zgłosić swoje odkrycie, został poinformowany, że to, co pojawiło się na plaży, nie jest substancją. - Ktoś wie, skąd to się wzięło i jak się tam dostało - powiedział Tobin. - I dobrze wie, że nie powinno jej tu być - dodał.