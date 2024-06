Dziewięć tornad jednej nocy. Zawalił się dom, w którym znajdowało się pięć osób

Tornada przeszły w środę przez stan Maryland - amerykańska Narodowa Służba Pogodowa potwierdziła co najmniej dziewięć trąb powietrznych. W mieście Gaithersburg silny wiatr niszczył drogi i budynki. Pod gruzami jednego z domów mieszkalnych uwięzionych zostało pięć osób, jedna odniosła poważne obrażenia.

W środę wieczorem nad Maryland przeszły gwałtowne burze z trąbami powietrznymi. Według danych amerykańskiej Narodowej Służby Pogodowej (NWS), przez stan przetoczyło się co najmniej dziewięć tornad. Żywioł wyrywał drzewa z korzeniami, rozrywał budynki na strzępy i niszczył linie wysokiego napięcia.

Uwięzieni ludzie

Jak przekazała policja, do szczególnie niebezpiecznej sytuacji doszło w mieście Gaithersburg w aglomeracji Waszyngtonu-Dystryktu Kolumbii. Jeden z domów zawalił się po natarciu tornada, przez co pięć osób zostało uwięzionych. Konieczna była pomoc służb ratunkowych. Według zastępcy komendanta straży pożarnej i ratownictwa hrabstwa Montgomery, Davida Pazosa, jedna osoba została przewieziona do szpitala z poważnymi obrażeniami.