Ćmy giną przez zanieczyszczenie światłem

Ćmy to ważne zapylacze, a także źródło niezbędnego pożywienia dla ptaków i innych zwierząt. Ich całkowita liczebność w Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich 50 lat spadła jednak o jedną trzecią - informuje "The Guardian". Wpływa na to głównie dewastowanie ich naturalnego środowiska, stosowanie pestycydów oraz zmiany klimatyczne. Jak wynika jednak z najnowszych ustaleń, do przyczyn spadku liczebności ciem należy dołączyć także zanieczyszczenie światłem.