Astronomiczne wydarzenia 2021. Co przyniesie wrzesień

Wrzesień to wyjątkowy miesiąc do obserwacji nieba. Dochodzi wtedy do ostatniej letniej pełni w roku. To także czas równonocy jesiennej i zaczyna się nowa pora roku.

Przez sporą część sierpnia mogliśmy obserwować doskonale widoczne planety Jowisz i Saturn. Choć okazję do ich podziwiania mamy także we wrześniu, dziewiąty miesiąc roku przyniesie nam także inne interesujące zjawiska.

Oto astronomiczne wydarzenia, które warto zobaczyć.

Poszukiwania Galaktyki Andromedy

Pierwsze wrześniowe noce to dobra okazja do odnalezienia Galaktyki Andromedy. To największa galaktyka w naszym sąsiedztwie, a znajduje się około 2,5 miliona lat świetlnych od Ziemi. Ma ponad dwa razy więcej gwiazd niż nasza Droga Mleczna. Pomimo swoich rozmiarów może być niekiedy trudna do dostrzeżenia gołym okiem, dlatego zalecamy skorzystać z teleskopu. Na pewno będzie warto - w końcu to aż bilion gwiazd w jednym punkcie nieba.

Aby odszukać Galaktykę Andromedy, najłatwiej będzie posłużyć się innym, jaśniejszym obiektem - gwiazdą lub gwiazdozbiorem. W tym przypadku sprawdzi się Gwiazdozbiór Kasjopei. Na górze gwiazdozbioru można dostrzec formację w kształcie litery W, która tworzy strzałkę, wskazującą bezpośrednio na Galaktykę Andromedy. Kasjopeję można dostrzec już po zachodzie Słońca, na północnym wschodzie. Jest widoczna przez całą noc. Andromeda będzie wyglądać bardziej jak łuna niż punkt światła. Ponieważ może być trudna do dostrzeżenia, najlepiej szukać jej podczas nowiu. Wtedy niebo nie będzie na tyle jasne, by utrudnić obserwację. By jeszcze lepiej przygotować się do poszukiwań, warto wybrać się w zaciemnione miejsce, z dala od światła miejskiego.

Pełnia Księżyca we wrześniu 2021

W nocy z 20 na 21 września będzie miała miejsce ostatnia letnia pełnia Księżyca. We wtorek o godzinie 01.54 na niebie zobaczymy 100 procent tarczy naszego naturalnego satelity.

Wrześniowa pełnia nosi nazwę Kukurydzianego Księżyca, Jęczmiennego Księżyca, bywa także nazwana Pełnią Zbiorów lub Plonów. Skąd takie określenia? Starożytne kultury z całego świata na podstawie wegetacji roślin, zachowań zwierząt lub pogody nadawały nazwę każdej pełni. Wrześniowa pełnia przynosi bardzo jasną tarczę Księżyca, co w przeszłości pozwalało rolnikom kontynuować zbieranie plonów nawet w nocy.

Równonoc jesienna

Wrzesień przynosi nam także zmianę pory roku. Pierwszego dnia września, jak każdego roku, rozpoczęliśmy już jesień meteorologiczną.

Astronomiczna jesień rozpocznie się na półkuli północnej 22 września około godziny 21.20 (czas polski). Na półkuli południowej zacznie się wtedy wiosna. Wtedy to Słońce przejdzie przez punkt Wagi, a jego promienie będą padać prostopadle na powierzchnię Ziemi. Wtedy będziemy mogli mówić o tak zwanej równonocy jesiennej, a dzień i noc będą trwać mniej więcej tyle samo czasu.

Kalendarzową jesień rozpoczniemy kolejnego dnia - 23 września.

Autor:kw

Źródło: AccuWeather, dobrewiadomosci.net.pl