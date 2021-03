Pogoda na 16 dni: niebawem zapomnimy o zimnie

Arktyczne, mroźne powietrze, które napłynęło do Polski akurat na samym początku wiosny, pozostanie u nas jeszcze do połowy tygodnia. Sprzyja temu układ ciśnienia, za który możemy obwiniać zimny start wiosny - na zachodzie kontynentu jest wyż, a na północy i wschodzie niże. Takie położenie ośrodków ciśnienia sprawia, że chłodne masy powietrza z północy zsuwają się między innymi do centrum Europy. Wspomniany wcześniej wyż z zachodu kontynentu będzie jednak za kilka dni zmieniać swój kształt i położenie (przesunie się na wschód) i w ten sposób skieruje do nas cieplejsze, atlantyckie powietrze (patrz mapa).

Sytuacja baryczna nad Europą

W najbliższych dniach możemy liczyć na powolny wzrost temperatury - do środy maksymalnie do 10 stopni Celsjusza. Noce nadal będą z przymrozkami. Wyraźnie cieplej zrobi się pod koniec tygodnia i wtedy na termometrach w zachodniej oraz południowej Polsce zobaczymy 15-16 stopni. Podobna temperatura, w zakresie od 10 do 16 stopni, będzie także pod koniec marca i na początku kwietnia oraz w czasie świąt - w Wielkanoc spodziewamy się do 16 stopni, a w poniedziałek do 17.

Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.