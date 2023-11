W naszą stronę pędzi strumień wiatru słonecznego. Jest szansa na zorzę polarną

Na Słońcu doszło do silnych rozbłysków, w wyniku czego w kierunku Ziemi podążają duże ilości plazmy. Oznacza to, że na niebie mogą pojawić się spektakularne zorze polarne. Bardzo dobre warunki do obserwacji wielobarwnych świateł możliwe są nad Polską.

Naukowcy zaobserwowali w tym tygodniu na Słońcu kilka potężnych rozbłysków, w efekcie których doszło do koronalnych wyrzutów masy (CME). To wyrzucane w przestrzeń międzyplanetarną wysokoenergetyczne obłoki plazmy. Do najsilniejszego rozbłysku doszło w środę. Miał on klasę M9.8, a więc zabrakło niewiele, by móc zaliczyć go do klasy najsilniejszych rozbłysków słonecznych. Strumień wiatru słonecznego jest skierowany w stronę Ziemi.