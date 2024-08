W Europie odkryto pierwszą kolonię inwazyjnej pszczoły

Pszczoła karłowata, występująca w południowej Azji w strefie klimatu tropikalnego, założyła na terenie Europy pierwszą kolonię - donosi międzynarodowy zespół naukowców. Odkrycie to wzbudziło niepokój wśród pszczelarzy, którzy obawiają się, że będzie ona miała negatywny wpływ na rodzime populacje pszczół i innych zapylaczy.

Pierwszą w Europie kolonię, czyli skupisko pszczoły karłowatej ( Apis florea ) potwierdzono na terenie Malty. Artykuł i badania na ten temat, przeprowadzone przez międzynarodowy zespół ekspertów, zostały opublikowane w sierpniu w czasopiśmie "Journal of Apicultural Research".

- To niepokojące wieści - powiedział w rozmowie z brytyjskim Guardianem Dave Goulson, profesor biologii na Uniwersytecie w Sussex, który nie był zaangażowany w badania. - Apis florea prawdopodobnie będzie konkurować o pyłek i nektar z naszymi rodzimymi zapylaczami, grupą owadów, których liczebność już spada. Jest również bardzo prawdopodobne, że pszczoły te będą nosicielami wielu chorób, na które pszczoły europejskie mogą mieć niewielką odporność - tłumaczył.

Pierwszą kolonię potwierdzono na Malcie

Jak napisali w artykule badacze, pszczoła karłowata powoli rozszerza swoje terytorium z Azji na Bliski Wschód i północno-wschodnią Afrykę, ale do tej pory nigdy nie odnotowano jej na terytorium Europy. Jak się okazało, do czasu. Pierwszą kolonię tego obcego gatunku potwierdzono na Malcie. Składała się ona z ponad dwóch tysięcy dorosłych osobników.

W celu identyfikacji gatunku przeprowadzono testy DNA. Gdy okazało się, że jest to pszczoła karłowata, gniazdo zostało usunięte i zniszczone. Jednak autorzy artykułu podejrzewają, że grupa pszczół opuściła już to miejsce wcześniej i założyła gdzieś nową kolonię.

Bliskość kolonii do portu Birzebbuga, głównego węzła towarowego na Malcie, sugeruje, że pszczoły mogły przybyć statkiem handlowym.

- Jest to jedna z głównych i szybszych tras, którymi różne podgatunki pszczoły miodnej (Apis mellifera), a także inne gatunki pszczół, os i innych owadów latających mogą przemieszczać się ze swoich rodzimych obszarów do bardziej odległych miejsc - powiedziała Juliana Rangel, profesor pszczelarstwa na Texas A&M University, która nie była zaangażowana w badania.