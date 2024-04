Tajemnicze złote smugi rozświetliły niebo nad południową Kalifornią. Początkowo myślano, że to deszcz meteorów lub Starlinki, satelity stworzone przez firmę SpaceX Elona Muska, jednak nimi nie były. Eksperci z Aerospace Corporation stwierdzili, że był to chiński moduł orbitalny ponownie wchodzący w ziemską atmosferę.

We wtorek wczesnym rankiem niebo nad południową Kalifornią przecięły jasne smugi światła. Zdaniem osób, które to widziały, zjawisko wyglądało jak deszcz meteorów lub Starlinki, satelity opracowane przez należącą do Elona Muska firmę SpaceX - pisze stacja BBC.