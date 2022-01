Trzej królowie - kim byli Mędrcy ze Wschodu?

Jest 6 stycznia, dziś obchodzimy Objawienie Pańskie, potocznie nazywane świętem Trzech Króli. Pismo Święte o Mędrcach ze Wschodu mówi niewiele. Ustaleniami dotyczącymi ich liczby i pochodzenia zajmują się głównie bibliści. Kim byli Trzej Królowie?

● Według Pisma Świętego Mędrcy ze Wschodu przynieśli dary - złoto, mirrę i kadzidło. ● Mędrców do miejsca narodzin Jezusa prowadziła Gwiazda Betlejemska. ● Według tradycji imiona Mędrców to: Kacper, Melchior i Baltazar.

Objawienie Pańskie - Święto Trzech Króli

6 stycznia w Kościele katolickim obchodzi się Objawienie Pańskie (Epifania). Ma ono uczcić wizytę Mędrców ze Wschodu u nowo narodzonego Jezusa. W kościele święci się podczas mszy kadzidło i kredę. Kredę wierni zabierają do domu, a na drzwiach wejściowych do domów i mieszkań piszą „K+M+B”. Są to pierwsze litery imion Mędrców. Najczęściej dodaje się również rok.

Mędrcy świata

Tradycja Trzech Króli jest żywa między innymi w świecie kultury. Trzeba jednak podkreślić, że w Piśmie Świętym wzmianka o Mędrcach ze Wschodu jest tylko jedna - w Ewangelii Mateusza. Nie ma w nim informacji o tym, ilu tych Mędrców było. W opisie św. Mateusza jest jednak informacja o darach, jakie mędrcy przynieśli - złoto, kadzidło i mirrę.

Z powodu tego niezbyt długiego opisu Mędrcy ze Wschodu kryją wiele tajemnic. Kim byli trzej królowie? Bibliści podejrzewają, że mogli oni być magami, którzy zajmowali się astrologią. Problematyczna jest też ich liczba. Początkowo uważano, że mogło być ich nawet dwunastu - jak dwanaście plemion Izraela. Jednak na malowidłach, które powstały w II i III wieku znajduje się dwóch, czterech lub sześciu Mędrców. Najpopularniejsza teoria, którą zapoczątkował Orygenes (jeden z Ojców Kościoła), mówi, że Mędrców było trzech, ponieważ dary były trzy. Za tą teorią przemawia również mozaika z VI wieku, która znajduje się w bazylice św. Apolinarego w Rawennie.

Kacper, Melchior, Baltazar - imiona Mędrców

Kolejną zagadką są imiona owych Mędrców. Według tradycji, która powstała w VI wieku, nazywali się oni Kacper, Melchior i Baltazar. Jedna z teorii mówi, że wszystkie te trzy imiona miały jedno znaczenie - król. Kacper wywodził się z łaciny - caesar, Melchior z języka hebrajskiego - melech, a Baltazar z greckiego - basileus.

Skąd przybyli trzej królowie? To kolejne pytanie, na które odpowiedź nie jest oczywista. Jednak wielu specjalistów przychyla się do wersji, że przybyli oni z terenów Persji.

Jak wyglądają trzej królowie?

W Piśmie Świętym nie ma opisu wyglądu Mędrców ze Wschodu. Najczęściej są przedstawiani jako trzej bogato ubrani mężczyźni w kolorowych, perskich szatach. Często jako najstarszego przedstawia się Kacpra, a Melchiora jako najmłodszego.

Święty Kacper patronem osób chorych na raka

Święty Kacper to Kasper del Bufalo, prezbiter. Nie jest to jeden z Mędrców ze Wschodu. Zmarł w 1837 roku, kanonizował go papież Pius XII. Święty Kacper uznawany jest za patrona osób cierpiących na choroby nowotworowe.

Trzej królowie - dary

Co przynieśli trzej królowie? Zgodnie z Pismem Świętym przynieśli mirrę, kadzidło i złoto. Biblia nie mówi jednak, który dar był od którego Mędrca. Późniejsze legendy często mówią jednak, że mirrę przyniósł Baltazar, kadzidło podarował Jezusowi Kacper, a złoto Melchior.

Co to jest mirra?

Mirra to żywica drzewa Commiphore - rodzaj balsamowca. Wygląda jak skrystalizowany miód. Wyglądem przypomina nieco mniejsze i większe bursztyny. Jej zapach jest przyjemny, a smak gorzki, korzenny. Była składnikiem olejków, między innymi takich, których używano do balsamowania zwłok. Co symbolizuje mirra? Umartwienie, wstrzemięźliwość, czystość, ale również człowieczeństwo Jezusa.

Co symbolizuje złoto? Podarunek w postaci złota symbolizuje bogactwo i splendor. Przypisywana jest mu również symbolika królewskiej godności Jezusa.

Co to jest kadzidło? Kadzidło wykorzystywane było między innymi do okadzania świątyni. Najczęściej wkładano do niego grudki żywicy drzewa o nazwie kadzidłowiec. Co oznacza kadzidło? To również był bardzo kosztowny podarunek. Przypisuje mu się symbol boskiej natury Jezusa.

Trzech króli - życzenia

Jeżeli chcesz złożyć bliskim życzenia z okazji Święta Trzech Króli, możesz nawiązać w nich na przykład do wędrówki Mędrców ze Wschodu i światła gwiazdy, która ich prowadziła.

Przykładowe życzenia:

Życzę Ci pokoju i pomyślności. Niech Trzej Królowie prowadzą Cię przez cały nowy rok, a Gwiazda Betlejemska niech wskaże Ci odpowiedni kierunek.

Autor:aw//mro

Źródło: TVN24