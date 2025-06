Truskawkowy Księżyc dziś rozjaśni niebo. Powtórzy się dopiero w 2043 roku

Pełnia Truskawkowego Księżyca nastąpi 11 czerwca o godzinie 9:46, jednak Księżyc w tej wyjątkowej postaci będzie można zaobserwować na niebie już wcześniej, we wtorek wieczorem. Nasz naturalny satelita będzie wydawał się wyjątkowo duży, a jego blask pomarańczowy. Wszystko dlatego, że Księżyc będzie miał jednocześnie wyjątkowo spłaszczoną orbitę, przez co znajdzie się nisko nad horyzontem. Dzięki temu będzie wydawał się on większy niż zazwyczaj. To zjawisko astronomiczne, tzw. Wielkie Zatrzymanie Księżyca, kolejny raz pojawi się dopiero w 2043 roku.