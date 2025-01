Było tak zimno, że aligatory zamarzły

W Teksasie zamarzły... aligatory. Zwierzęta zostały skute lodem podczas fali zimna, jaka nawiedziła południowo-wschodnie Stany Zjednoczone. Jak wyjaśnili eksperci, zwierzęta są bezpieczne - potrafią one spowolnić swój metabolizm tak, by przetrwać w ekstremalnych warunkach.

Jeden oddech na minutę

- Te zwierzęta są tak sprytne, że wystawiają swoje głowy ponad powierzchnię lodu, by oddychać - tłumaczył, wskazując na jednego z osobników. - W tym stanie bierze on zaledwie jeden oddech na minutę, a jego serce zwolniło do mniej niż trzech uderzeń na minutę. To fascynujące, że potrafią przetrwać w taki sposób.