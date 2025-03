Świetlista spirala może pojawić się na naszym niebie. "To nie UFO"

"To nie UFO, nie portal do innego wymiaru, ani nie zwiastun inwazji kosmitów. To… planowana deorbitacja drugiego stopnia rakiety Falcon 9!" - napisał Wójcicki.

Start rakiety Falcon 9

Wójcicki przekazał, że dokładnie o 4.09 z bazy Vandenberg w Kalifornii wyleci rakieta Falcon 9. Transmisję ze startu będzie można śledzić w internecie. Obiekt wyniesie na orbitę teleskop SPHEREx - urządzenie NASA , które będzie zajmowało się skanowaniem nieba w podczerwieni, rozwiązywaniem tajemnic powstawania pierwszych galaktyk oraz poszukiwaniem wody w Układzie Słonecznym. Za sprawą Falcona na orbicie znajdzie się także zestaw czterech satelitów do badania wiatru słonecznego i przewidywania burz geomagnetycznych - PUNCH.

Świetlista spirala może pojawić się, gdy rakieta zacznie kontrolowane zejście z orbity. "Wtedy to przelatując wzdłuż wschodniej granicy Polski, rakieta wyrzuci resztki paliwa, tworząc na niebie charakterystyczny świetlisty wir - jeden z tych widoków, które na naszym niebie zdarzają się niezwykle rzadko i zostają w pamięci na długo" - podał ekspert.

Spirala ze światła. Kiedy spojrzeć w niebo?

"Rakieta nie będzie leciała bezpośrednio nad Polską, a do samej deorbitacji dojdzie nad bezpiecznym obszarem Arktyki. Nas czeka 'jedynie' spektakularne i zupełnie niegroźne zjawisko" - podał. "To właśnie tak powinna wyglądać kontrolowana deorbitacja, której zabrakło kilka tygodni temu. Najpierw zrzut zbędnego paliwa, potem ostatnie odpalenie silników, wejście w atmosferę nad bezpiecznym obszarem Arktyki i upadek ewentualnych szczątków do Pacyfiku" - podsumował.