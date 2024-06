"Pierwszy raz widziałem takiego ptaka, na dodatek siedzącego na oknie". Nagranie z Bydgoszczy

- Pierwszy raz widziałem takiego ptaka, na dodatek siedzącego na oknie. Szukałem informacji w internecie, co to może być za gatunek. Mieszkam w Bydgoszczy 40 lat, ale nigdy się z takim nie spotkałem - opowiadał pan Karol.

"Gnieżdżą się na wieżach kościelnych, we wnękach w murze, niekiedy w skrzynkach na kwiaty"

Ornitolog: musimy być bardzo ostrożni

- W momencie, gdy mamy do czynienia z remontami, wloty na poddasze zatyka się kratką i wtedy stają się one niedostępne dla tych ptaków. Musimy być bardzo ostrożni przy konserwacjach budynków. Należy się upewnić, czy nie ma tam pustułki. Jeśli jest, to należy odłożyć remont do zakończenia okresu lęgowego. Jeśli istnieje konieczność załatania dziury, można zawiesić specjalne budy lęgowe, które pustułki chętnie zasiedlają - powiedział Chylarecki.