Ludzie wolą psy czy koty? O jedne z tych zwierząt dbamy bardziej

Właściciele psów dbają o swoje czworonogi bardziej niż właściciele kotów - wskazują wyniki badania opublikowanego w poniedziałek. Wynika z nich, że właściciele psów odznaczają się wyższym deklarowanym poziomem przywiązania do swoich zwierząt, częściej obejmują psy ubezpieczeniem zdrowotnym, a także gotowi są więcej płacić za ich leczenie.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W ramach międzynarodowego badania przeanalizowano dane nt. 800 Austriaków, 626 Duńczyków oraz 691 obywateli Wielkiej Brytanii. Spośród wszystkich 2117 uczestników badania 844 było właścicielami psów, 872 właścicielami kotów, a 401 właścicielami zarówno psów, jak i kotów. Badani proszeni zostali o wypełnienie serii ankiet, odnoszących się do ich deklarowanego poziomu emocjonalnego zaangażowania oraz ich skłonności do ponoszenia kosztów związanych z opieką nad pupilem. Dane zbierano w dniach 11-25 marca 2022 roku.

Psy, czy koty - o kogo dbamy bardziej?

Wyniki badania opublikowano w poniedziałek w internetowej wersji czasopisma naukowego Frontiers. Jak zauważają jego autorzy, już wcześniejsze prace naukowe wskazywały to, że psy są obdarzane troską swoich właścicieli silniej niż koty. Tych wniosków, w ocenie badaczy, nie można było jednak dotąd uznać za powszechne, jako że były one przeprowadzane na grupach badawczych ograniczonych do przedstawicieli pojedynczych krajów. Dlatego też, by potwierdzić większe zaangażowanie w opiekę nad psami niż kotami, autorzy najnowszego studium objęli nim właścicieli czworonogów z trzech europejskich państw: Austrii, Danii i Wielkiej Brytanii.

Właściciele psów dbają o swoje czworonogi bardziej niż właściciele kotów - wskazuje badanie Shutterstock

Ludzie wolą psy od kotów?

Jak wskazano w treści pracy, poziom deklarowanego zaangażowania emocjonalnego był wyższy u posiadaczy psów we wszystkich trzech państwach. Różnice w tym względzie były najwyższe w Danii. Posiadacze psów odznaczali się także większą gotowością do opłacenia leczenia ratującego życie ich pupili. Największe rozbieżności w tym względzie odnotowano również w Danii. Różnica w odsetku psiarzy i kociarzy gotowych do opłacenia rachunków weterynaryjnych w przypadku zagrożenia życia ich pupili wyniosła tam aż 16 punktów procentowych. W Austrii było to 15 pkt. proc., a w Wielkiej Brytanii 6.

Wyniki badania wskazują też na fakt, iż właściciele psów posiadają wyższe oczekiwania wobec liczby metod leczenia weterynaryjnego dostępnych w ich gabinetach pierwszego wyboru niż właściciele kotów. Podobnie, jak w przypadku wcześniejszych części badania, największe różnice w odpowiedziach na tą część studium zaobserwować można było w Danii. Wśród ankietowanych z tego państwa oczekiwanie dostępności 5-8 metod leczenia (maksymalna ilość do wyboru) zgłosiło 33 procent respondentów z psami, 21 proc. z kotami oraz 24 proc. uczestników z psami i kotami. Najmniejsze różnice w częstotliwości wyboru tej odpowiedzi odnotowano w Wielkiej Brytanii. Zaznaczyło ją 41 proc. psiarzy, 38 proc. kociarzy oraz 35 proc. właścicieli psów i kotów.

Zgodnie z wynikami badania, właściciele psów są też bardziej skłonni do obejmowania swoich pupili ubezpieczeniem zdrowotnym. Posiadanie takiego ubezpieczenia zadeklarowało 29, 72 i 58 proc. respondentów posiadających psy odpowiednio z Austrii, Danii i Wielkiej Brytanii. W przypadku kociarzy odsetek ten wyniósł natomiast 10, 24 i 37 proc. uczestników studium.

W swoich wnioskach autorzy badania podkreślili, że choć wyniki ich pracy wskazują na to, że "właściciele bardziej troszczą się o psy niż o koty", to "stopień w jakim jest to prawdą znacznie się różni" w każdym z trzech przeanalizowanych przez nich krajów.

Autor:jdw//mm

Źródło: Frontiers