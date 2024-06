Dziś rozpoczyna się astronomiczne lato

W czwartek 20 czerwca o godzinie 22.50 rozpocznie się astronomiczne lato . Stanie się to w momencie, w którym Słońce znajdzie się w punkcie Raka - będzie górowało w zenicie nad zwrotnikiem Raka, czyli nad najdalej położonym na północ od równika zwrotnikiem.

Tegoroczne przesilenie wypada wyjątkowo wcześnie. To najwcześniejsze przesilenie odnotowane od 1796 roku.

Najdłuższy dzień w roku 2024 - kiedy wypada?

Przesilenie letnie to czas najdłuższych dni i najkrótszych nocy na półkuli północnej, przy czym długość dnia i nocy jest różna w zależności od tego, w jakiej części kraju się znajdujemy.

Kalendarzowe lato 2024 - kiedy początek?

Początek lata może być jednak definiowany na kilka sposobów. 22 czerwca zwyczajowo rozpoczyna się lato kalendarzowe, które jak co roku potrwa do 23 września. To ustalony przez meteorologów okres w roku, wprowadzony w celu łatwiejszego porównywania obserwacji prowadzonych w różnych miejscach.