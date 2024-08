Wyjątkowe zjawisko na nocnym niebie. "Razem będą rzucać się w oczy jak diabli"

Tej nocy dojdzie do koniunkcji Marsa z Jowiszem. Obie planety znajdą się na niebie bardzo blisko siebie. Jak przekazał popularyzator astronomii Karol Wójcicki, zjawisko to będzie widoczne nawet w dużym mieście.

"Obie planety pojawią się nad północno-wschodnim horyzontem około godziny 1 i dzielić je będzie dystans zaledwie 21 minut kątowych - to mniej niż średnica Księżyca w pełni" - napisał. "Z uwagi na swoją jasność i bliskość, para planet totalnie będzie rzucała się w oczy! Zobaczycie ją zarówno pod ciemnym niebem, jak i w centrum dużego miasta" - dodał Wójcicki. Zwrócił jednak uwagę na to, że początkowo planety będą bardzo nisko nad horyzontem, co może doprowadzić do zasłonięcia ich przez budynki, czy drzewa. Około godziny 3 Mars z Jowiszem mają być już na 25 stopni nad horyzontem.