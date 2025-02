Foka w pokoju hotelowym. "Nigdy czegoś takiego nie doświadczyłam"

Foka wkradła się do hotelu położonego w mieście Vlissingen w południowo-zachodniej części Holandii. Zwierzę wczołgało się do jednego z pokoi i wywołało małe zamieszanie.

Gościni hotelu Pier 7 położonego w holenderskim mieście Vlissingen była zaskoczona, kiedy wchodząc we wtorek wieczorem do pokoju zastała w nim... fokę.

- Kobieta wyszła z psem na spacer po plaży, a kiedy wróciła, zobaczyła w pokoju wpatrujące się w nią dwoje błyszczących oczu - powiedziała w rozmowie z portalem VRT recepcjonistka hotelu Heleen Wilmans. - Na początku myślała, że to pies lub kot, dopóki nie zobaczyła ogona - dodała. Foka zakradła się do pokoju, co zostało uchwycone na kamerze monitoringu.

"Nigdy czegoś takiego nie doświadczyłam"

Kobieta udała się po pomoc do recepcji. - Siedziałam na kanapie, kiedy mnie zawołała. Nie mogłam uwierzyć w to, co słyszę - opowiadała recepcjonistka. - Jesteśmy przyzwyczajeni do regularnego widywania fok, ale żeby jedna weszła do pokoju? Nigdy czegoś takiego nie doświadczyłam - dodała.