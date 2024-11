"Milionerzy". Pytanie za milion o budowę układu pokarmowego drapieżnika

Budowa układu pokarmowego którego ze zwierząt świadczy o tym, że jest ono drapieżnikiem? Na to pytanie, warte milion złotych, odpowiadał pan Marek Wojtuń.

W środowym odcinku "Milionerów" pan Marek Wojtuń został ósmym zwycięzcą polskiej edycji programu. Swoją grę rozpoczął we wtorek. Przyznał, że jest nauczycielem fizyki i marzy o tym, by ewentualną wygraną przeznaczyć na mieszkanie oraz podróże.

Milionerzy. Pytanie za milion

Do finału uczestnik dotarł bez żadnego koła ratunkowego. Pierwsze wykorzystał przy pytaniu za 2 tys. zł, drugie przy pytaniu za 125 tys. zł, trzecie i czwarte przy pytaniu za pół miliona. Po udzieleniu poprawnych odpowiedzi na jedenaście pytań przyszedł czas na ostatnie pytanie za milion. Brzmiało ono tak:

Budowa układu pokarmowego którego ze zwierząt świadczy o tym, że jest ono drapieżnikiem?

A: lamy B: koali C: pandy D: sarny

Pan Marek nie był pewien co do swojej odpowiedzi, ale postanowił zaryzykować i zaznaczyć odpowiedź C: "pandy". - Albo będę milionerem, albo będę memem - dodał na moment przed podjęciem ostatecznej decyzji. Opłaciło się - dzięki zaznaczeniu tej odpowiedzi pan Marek Wojtuń wygrał główną nagrodę.