Ostatnia kara śmierci w Polsce w pytaniu z "Milionerów" za 20 tysięcy złotych

Aby wygrać główną nagrodę, musiał poprawnie odpowiedzieć na 12 pytań. Do swojej dyspozycji miał trzy koła ratunkowe – pytanie do publiczności, pół na pół oraz telefon do przyjaciela. Do gry o 20 tysięcy złotych przystąpił w środę bez straty żadnego z nich. Pytanie, z którym musiał się zmierzyć za tę kwotę, dotyczyło zarówno historii, jak i prawa.