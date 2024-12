"Niekończące się sprośne żarty". Ciemne chmury nad znanym prezenterem

Gregg Wallace, do niedawna współprowadzący brytyjską wersję "MasterChefa", mierzy się z zarzutami kilkunastu kobiet, które oskarżają go o niewłaściwe zachowanie. 60-letni prezenter ogłosił w ubiegłym tygodniu, że rezygnuje z prowadzenia programu. W niedzielę jednak krytycznie odniósł się do zarzutów padających pod jego adresem, oceniając, że wystosowała je "garstka kobiet z klasy średniej, będących w określonym wieku".