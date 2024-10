Jako jeden z pierwszych pogratulował prorosyjskiej partii, wybiera się do Tbilisi

Viktor Orban przybędzie w poniedziałek do Tbilisi, by osobiście pogratulować rządzącej partii Gruzińskie Marzenie wygranej w wyborach - podały media w Tbilisi. Szef węgierskiego rządu już składał gratulacje prorosyjskiemu ugrupowaniu. Zrobił to jako pierwszy, jeszcze przed ogłoszeniem oficjalnych wyników wyborów parlamentarnych, które odbyły się w sobotę.