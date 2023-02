Sprawa Alexa Murdaugha. Potęga i upadek prawniczej dynastii

Drugie oblicze - pisze BBC - znacznie bardziej pasowało do postaci, którą opisywali świadkowie w procesie. Obrotny i czarujący, przed laty wpływowy gracz środowiska prawniczego, zwracał się bezpośrednio do ławy przysięgłych, był odprężony i opanowany.

Murdaughowie - "oni byli prawem"

Historia Murdaughów od dekad związana jest z regionem Lowcountry. To spokojna, rolnicza część Karoliny Południowej. W 1920 roku Randolph Murdaugh Senior objął stanowisko prokuratora w 14. okręgu sądowym, stając się pierwszym przedstawicielem swej dynastii, który piastował to stanowisko. Jego syn, Randolph Murdaugh Junior, objął urząd po ojcu i sprawował go przez blisko 50 lat, by przekazać swą funkcję Randolphowi Murdaughowi III, ojcu Alexa Murdaugha. Sprawował ją do 2005 roku.