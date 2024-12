Eksplozja w fabryce materiałów wybuchowych. Wiele ofiar

Potężna eksplozja w fabryce materiałów wybuchowych w Turcji. Nie żyje co najmniej 12 osób, a trzy są ranne. Prokuratura rozpoczęła śledztwo w tej sprawie.

Co najmniej 12 osób zginęło, a trzy zostały ranne we wtorek w wyniku eksplozji w fabryce materiałów wybuchowych w Turcji - poinformował turecki oddział CNN. Według informacji telewizji nie był to akt sabotażu.