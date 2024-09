Szef UNRWA: nigdy wcześniej nie słyszałem, że był dowódcą

Do sprawy odniósł się również szef UNRWA Philippe Lazzarini, który zaprzeczył, jakoby wiedział, że Al-Amin był dowódcą Hamasu w Libanie. - Nigdy wcześniej nie słyszałem słowa "dowódca". To, co jest dla was oczywiste dzisiaj, nie było oczywiste wczoraj - powiedział dziennikarzom.