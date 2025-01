Izraelska armia chce, by brygada stała się integralną częścią sił zbrojnych i oczekuje, że w nadchodzących latach zaciągnie się do niej około 3000 żołnierzy - poinformowały media z Izraela. "Chcę się zaciągnąć, ale ważne jest dla mnie, abym mógł w swoim oddziale czuć się jak w domu" - powiedział jeden z pierwszych ultraortodoksyjnych rekrutów. "Wojna (w Strefie Gazy - red.) wywarła na mnie wpływ i dlatego zdecydowałem się zaciągnąć do wojska" - dodał kolejny.