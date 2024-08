Gena Rowlands nie żyje. Zachwyciła w filmie "Pamiętnik"

Rowlands często grała role silnych, pełnych pasji kobiet. Była dwukrotnie nominowana do Oscara za pierwszoplanowe role w filmach "Kobieta pod presją" (1974) i "Gloria" (1980) w reżyserii jej męża, Johna Cassavetesa.

Chorowała na Alzheimera

- Ona ma pełną demencję. I to jest takie szalone - żyliśmy tym, ona to zagrała, a teraz to przeżywamy - mówił w wywiadzie.