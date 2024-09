We Francji rozpoczął się proces mężczyzny podejrzanego o gwałcenie i organizowanie gwałtów na jego żonie. Kobieta była odurzana lekami. W jej własnym domu zgwałciło ją przez lata co najmniej 72 mężczyzn - wynika z ustaleń śledczych. Sprawa, w związku ze skalą zbrodni, wywołuje olbrzymie oburzenie we Francji. Proces jest otwarty.