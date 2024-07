Przypadające 24 lipca 75. urodziny Marek Jędraszewski będzie świętował - jak można przypuszczać - bez entuzjazmu. Każdy jego gest świadczy o tym, że hierarcha kocha władzę oraz arcybiskupie szaty. I chociaż w przeszłości zdarzało się, że po złożeniu rezygnacji ze stanowiska arcybiskup na polecenie papieża wciąż pełnił stanowisko metropolity (tak było np. w przypadku kard. Franciszka Macharskiego), to Jędraszewski nie ma co liczyć na to, że jego zwierzchnik łaskawie nie przyjmie złożonej rezygnacji. Kto wie - może i samej rezygnacji by nie było, gdyby nie fakt, że oddanie się do dyspozycji papieża wraz z ukończeniem 75. roku życia jest dla arcybiskupów obowiązkowe.