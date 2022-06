Gdy ojciec, zamiast do tenisowego raju, zabiera dziecko do piekła

26. piętro

Smok z sercem z kamienia

Ma siedem lat. Rakieta jest wielka, on mały. Tenisa nienawidzi, kort to dla niego więzienie, klatka, z której nie może się uwolnić. Ojciec, Mike Agassi, postanowił, że syn ma grać, ma zostać numerem 1 - i wiadomo, że od tego planu nie odwiedzie go absolutnie nic. Koniec, kropka. Chłopiec może sobie narzekać, może płakać i dramatyzować. Marsz na trening.

Agassi senior wierzy w matematykę, w liczby, więc wszystko dokładnie już wyliczył. Jeżeli Andre odbije piłeczkę dwa i pół tysiąca razy każdego dnia, 17 i pół tysiąca razy tygodniowo, to rocznie odbić będzie prawie milion. MILION. Takiego zawodnika nie pokona nikt. Mike skonstruował urządzenie do wyrzucania piłek, które syn nazywa Smokiem. Dla siedmiolatka ta stojąca naprzeciwko konstrukcja, to potwór. Potwór, który oddycha, ma serce z kamienia i zionie ogniem. Pokonać go nie sposób.