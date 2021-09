Żołnierze poprowadzą cysterny. Jest zapowiedź brytyjskiego ministra

Przyznał on, że kilka ostatnich dni, gdy przed stacjami benzynowymi ustawiały się długie kolejki, a na niektórych nie było wcale paliwa, były "trudne". Zaprzeczył jednak, by nastąpił kryzys w dostawach paliw w Wielkiej Brytanii, i powiedział, że sytuacja "stabilizuje się".

Kryzys paliwowy w Wielkiej Brytanii. Minister biznesu: myślę, że sytuacja się stabilizuje

Kwarteng poinformował, że około 150 kierowców wojskowych jest gotowych do prowadzenia cystern z paliwem. Zapytany, czy rząd nie powinien zaangażować do tego żołnierzy już teraz, zamiast utrzymywać ich w gotowości, Kwarteng wyjaśnił, że potrzeba kilku dni, aby zacząć taką operację. - Zdecydowaliśmy się to zrobić i myślę, że w ciągu najbliższych kilku dni ludzie zobaczą, że niektóre cysterny prowadzone są przez żołnierzy - zapowiedział.

We wtorek brytyjski premier Boris Johnson po raz pierwszy odniósł się do problemów na stacjach benzynowych, również starając się uspokoić kierowców. Zapewnił, że ludzie nie muszą się tym martwić, lecz mogą spokojnie zajmować się swoimi sprawami.

Brak kierowców w Wielkiej Brytanii

Zdaniem przedstawicieli branży transportowej brakuje ok. 100 tys. kierowców ciężarówek. Po brexicie z Wysp wyjechało ok. 25 ys. kierowców, a pandemia COVID-19 na niemal rok wstrzymała proces uzyskiwania kwalifikacji przez nowych pracowników branży transportowej.

W odpowiedzi na kryzys paliwowy brytyjski rząd ogłosił, że przyzna do 5 tys. czasowych, trzymiesięcznych wiz dla kierowców cystern oraz kierowców zaopatrzenia, aby uniknąć braku towarów przed świętami Bożego Narodzenia. Jednak cytowani przez brytyjskie media kierowcy z krajów Unii Europejskiej wskazują, że ta oferta jest mało atrakcyjna, bo trzy miesiące to zbyt krótki czas, by było to opłacalne.