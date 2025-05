"Zaskakujący" ruch Trumpa

Dodał, że USA podejmą działania w celu normalizacji stosunków z nowym rządem, którego wcześniej oficjalnie nie uznawały. - Dajmy szansę pokojowi - podkreślił Trump. Zaznaczył, że do zniesienia sankcji nakłonili go przywódcy Arabii Saudyjskiej i Turcji - Mohammed bin Salman i Recep Tayyip Erdogan .

Sankcje USA na Syrię

Nowy rząd odżegnuje się od dżihadystycznej ideologii, terroru i wrogości wobec sąsiadów i mniejszości etnicznych. Szara zabiegał o zbliżenie z Zachodem i zniesienie sankcji, podkreślając, że jest to konieczne do scalenia i odbudowy zniszczonego po blisko 14 latach wojny domowej kraju.

Polityka Trumpa w sprawie Bliskiego Wschodu

- Moją wielką nadzieją, życzeniem, a nawet marzeniem jest, by Arabia Saudyjska wkrótce dołączyła do Porozumień Abrahamowych (...), ale stanie się to w odpowiednim czasie - powiedział amerykański przywódca, odnosząc się do wynegocjowanych za jego poprzedniej kadencji umów, w ramach których Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn i Maroko nawiązały stosunki dyplomatyczne z Izraelem i uznały to państwo.