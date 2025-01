Zakaz korzystania z telefonów

Na Słowacji od zakończenia świątecznych ferii szkolnych obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych w klasach 1-9 szkół pierwszego stopnia nauczania. Uczniowie muszą oddawać swoje urządzenia nauczycielowi lub chować do plecaków.

Jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów, co nastąpiło 1 stycznia, część szkół wprowadzała mniej lub bardziej restrykcyjne zakazy korzystania z telefonów komórkowych. Sprzeciw części rodziców i nauczycieli spowodował, że resort szkolnictwa zdecydował się na ujednolicenie przepisów. Zarekomendowano kilka możliwości egzekwowania nowych przepisów. Najgoręcej polecany, polegający na odkładaniu aparatów do specjalnych skrzynek lub szafek, cieszy się najmniejszą popularnością wśród nauczycieli i dyrektorów. "Nie mamy na to czasu", "nie mamy skrzynek" - cytują przedstawicieli pedagogów media.